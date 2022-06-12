Главный тренер «Рейнджерс» после вылета: Шестёркин был нашим лучшим игроком весь год

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением о российском голкипере команды Игоре Шестёркине и о вылете из плей-офф НХЛ.

«Мы бились, сравняли счёт, забили в большинстве. Но они вышли два в одного и забили. Игорь играл блестяще, давал нам шанс на победу в каждом матче. Нас переигрывали во многих матчах, но он был нашим лучшим игроком весь год, и в этой серии тоже», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Колорадо Эвеланш». «Молнии» вышли в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В прошлом году они выиграли титул, обыграв в финале «Монреаль Канадиенс» (4:1). В сезоне-2019/2020 команда одолела в последнем матче «Даллас Старз» (4:2).