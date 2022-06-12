Шестёркин остановился в 14 сейвах от повторения рекорда «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил второй лучший результат в истории клуба по количеству сейвов в одном плей-офф.
Вратарь «рейнджеров» отразил 669 бросков в 20 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Шестёркин остановился в 14 сейвах от клубного рекорда, принадлежащего Хенрику Лундквисту. Шведский голкипер отразил 683 броска по ходу плей-офф сезона-2013/2014. Тем не менее на это Лундквисту потребовалось на пять встреч больше — 25.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.
- 12 июня 2022
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