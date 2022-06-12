«Наша воля возьмёт верх». Капитан «Тампы» рассказал, что делает команду особенной

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. «Молнии» сделали это в третий раз подряд.

«Будет сложно оторваться от момента, оглянуться назад и понять, какая особенная команда собралась у нас, потому что ещё предстоит сыграть много матчей. Ты всё ещё не достиг своей цели, но, если честно, эта команда совершенна, предельно удивительная, особенная.



Каждый парень — это часть всего процесса. И что делает эту команду такой особенной, сплочённой и уникальной, так это то, что нам всё равно, как мы добьёмся цели. Нужно просто сделать это. Очень, очень горжусь этой командой.



Я просто был уверен в нашей команды, уверен, что мы найдём способ выиграть, будь то в основное время или в овертайме. Мы заслужили эту победу. И мы чувствовали это каждый раз, когда шайба входила в игру. Просто продолжайте идти, наша воля возьмёт верх», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.