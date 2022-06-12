Кучеров ответил на вопрос, что для него значит третий подряд выход в финал Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров ответил на вопрос, что для него значит третий подряд выход в финал Кубка Стэнли.

«Это многое значит. Не так много команд, которым это удавалось. Мы стали одной из них, это здорово. Довольны результатом, но всё равно, впереди нас ждут важные матчи», — сказал Кучеров.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Колорадо Эвеланш». «Молнии» вышли в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В прошлом году они выиграли титул, обыграв в финале «Монреаль Канадиенс» (4:1). В сезоне-2019/2020 команда одолела в последнем матче «Даллас Старз» (4:2).