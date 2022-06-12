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Терещенко — о финале Кубка Стэнли: у «Тампы» сильнее вратари. С Василевским больше шансов

Терещенко — о финале Кубка Стэнли: у «Тампы» сильнее вратари. С Василевским больше шансов
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о выходе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли. В решающих матчах за трофей «молнии» встретятся с «Колорадо Эвеланш».

«Ребята молодцы: Ничушкин, Василевский, Сергачёв, Кучеров. И играют на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы было больше наших игроков в НХЛ, но, к сожалению, наши реалии дают о себе знать. Имею в виду хоккейное образование.

В этом финале нет фаворита. «Колорадо» и «Тампа» очень прилично играют. Обе команды сбалансированные. Единственное, в «Тампе» вратари сильнее. С Василевским больше шансов на титул. Но и уровень игры «Колорадо» очень высокий», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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