Терещенко — о финале Кубка Стэнли: у «Тампы» сильнее вратари. С Василевским больше шансов

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о выходе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли. В решающих матчах за трофей «молнии» встретятся с «Колорадо Эвеланш».

«Ребята молодцы: Ничушкин, Василевский, Сергачёв, Кучеров. И играют на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы было больше наших игроков в НХЛ, но, к сожалению, наши реалии дают о себе знать. Имею в виду хоккейное образование.



В этом финале нет фаворита. «Колорадо» и «Тампа» очень прилично играют. Обе команды сбалансированные. Единственное, в «Тампе» вратари сильнее. С Василевским больше шансов на титул. Но и уровень игры «Колорадо» очень высокий», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.