«Скажите попроще?» Кучеров не понял вопроса журналиста

На пресс-конференции после шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» произошёл забавный момент. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров не понял вопроса журналиста.

— Никита, Стэмкос говорил об уверенности команды. Насколько эта уверенность объясняется наличием ветеранов и тем, что вы уже были здесь раньше? — спросила журналистка.

— Скажите попроще? — ответил Кучеров.

— Ветераны в команде. Насколько вы уверены в себе, потому что уже бывали в такой ситуации?

— Даже не знаю, что сказать. Полагаю, мы уверены в себе.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Колорадо Эвеланш». «Молнии» вышли в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В прошлом году они выиграли титул, обыграв в финале «Монреаль Канадиенс» (4:1). В сезоне-2019/2020 команда одолела в последнем матче «Даллас Старз» (4:2).