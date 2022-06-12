Первый тренер Кучерова — о 1/2 Кубка Стэнли: Никита вытаскивал команду, матёрый стал

Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова, поделился мнением об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«С пяти лет он был со мной. Отношения у нас хорошие. Очень рад, что Кучеров снова вышел в финал Кубка Стэнли. Этими голами он всё доказал.
Сейчас Никита становится более зрелым и нацеленным. Он почувствовал эту игру. Сначала с «Рейнджерс» у них не шла игра, но «Тампа» смогла выкарабкаться. Кучеров стал более закалённым. Такой боец! Матёрый стал. И вся команда! От Кучерова многое зависело, он вытаскивал команду! Главное, чтобы здоровье было. Никто не знает, как у них, чего. Об этом в плей-офф не говорят», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 12 июня 2022
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