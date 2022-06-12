Первый тренер Кучерова — о финале Кубка Стэнли: «Тампа» знает, как выигрывать
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Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова, поделился мнением о выходе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли. В решающих матчах за трофей «молнии» встретятся с «Колорадо Эвеланш».
«Понятно, что «Колодаро» не выигрывал Кубок Стэнли, голодная команда. С одной стороны — это плюс. С другой — той же «Флориде», «Рейнджерс» не хватило этого опыта, который есть у «Тампы».
Третий год подряд — уверенность, умение вести борьбу. Здесь у «Тампы» преимущество. Да, «Колорадо» в чемпионате получше смотрелся и преимущество своей арены имеет в начале серии. «Тампа» знает, как останавливать и как выигрывать! Начнётся серия — и будет видно — игра расставит всё по местам», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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- 12 июня 2022
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