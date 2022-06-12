Кучеров — о победном голе, выведшем «Тампу» в финал Кубка Стэнли: Стэмкосу повезло

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал об эмоциях, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» сравнял счёт в шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, а через 21 секунду Стивен Стэмкос оформил дубль.
«Паники не было. Мы хотели выйти и играть так же, как играли 55 минут, доводить шайбу до ворот и смотреть, что будет. Стэмкосу повезло. Здорово, что шайба зашла в ворота», — сказал Кучеров.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.
Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который на пути к финалу в четырёх матчах обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Независимо от результата финального матча российский хоккеист станет обладателем Кубка.
- 12 июня 2022
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