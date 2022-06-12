Дементьев: «Колорадо» выглядит хорошо, но в финале отдам предпочтение Василевскому

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о выходе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли. В решающих матчах за трофей «молнии» встретятся с «Колорадо Эвеланш».
«Мне очень понравилась серия, понравился настрой обеих команд. «Тампа» не ожидала такого мощного сопротивления от «Рейнджерс». Великолепно на последнем рубеже клуба из Нью-Йорка сыграл Игорь Шестёркин, он очень сильно помогал команде. Видно, что «Рейнджерс» сделали большой шаг вперёд в становлении команды. В будущем это будет очень серьёзный коллектив. «Тампа», в свою очередь, доказала свой уровень, уверенно и спокойно пришла к победе в серии.
Фаворит финала? «Колорадо» выглядит хорошо, но плей-офф — это огромная заслуга вратарей. В данном случае я отдам предпочтение Андрею Василевскому», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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