Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев: «Колорадо» выглядит хорошо, но в финале отдам предпочтение Василевскому

Дементьев: «Колорадо» выглядит хорошо, но в финале отдам предпочтение Василевскому
Комментарии

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о выходе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли. В решающих матчах за трофей «молнии» встретятся с «Колорадо Эвеланш».

«Мне очень понравилась серия, понравился настрой обеих команд. «Тампа» не ожидала такого мощного сопротивления от «Рейнджерс». Великолепно на последнем рубеже клуба из Нью-Йорка сыграл Игорь Шестёркин, он очень сильно помогал команде. Видно, что «Рейнджерс» сделали большой шаг вперёд в становлении команды. В будущем это будет очень серьёзный коллектив. «Тампа», в свою очередь, доказала свой уровень, уверенно и спокойно пришла к победе в серии.

Фаворит финала? «Колорадо» выглядит хорошо, но плей-офф — это огромная заслуга вратарей. В данном случае я отдам предпочтение Андрею Василевскому», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Новость по теме
Sportsnet: Василевский включает режим бога, когда на кону вся серия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022