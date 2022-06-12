Капитан «Тампы» объяснил, почему Василевский — лучший вратарь в мире

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского.
«В финале он будет нужен нам больше, чем когда-либо. Но у нас есть вся уверенность этого мира. Я имею в виду, что есть причина, по которой он лучший в мире, — он играет невероятно в самые важные моменты. Всё, о чём ты можешь мечтать как спортсмен, — это показать свой лучший хоккей, когда ставки самые высокие. И Васи это делает.
В матчах на выбывание статистика говорит сама за себя. В последнем матче с «Рейнджерс» я подумал: наш менталитет «защищаться до конца» был заразителен. Есть причина, по которой мы отбарабанили в таком ключе четыре матча подряд против команды такого калибра и были успешны, — мы защищались. И Васи — огромная часть этого», — приводит слова Стэмкоса The Athletic.
- 12 июня 2022
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