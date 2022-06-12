Шестёркин превзошёл результат Василевского в чемпионском сезоне

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 из 31 броска в шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Вратарь «рейнджеров» за весь плей-офф совершил 669 сейвов. Благодаря этому Шестёркин смог превзойти достижение голкипера «Тампы» Андрея Василевского, которое россиянин установил в победном розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2020/2021. Тогда страж ворот «молний» отразил 655 бросков в 23 встречах, чего хватило для победы в турнире.

Кроме того, Шестёркин обошёл по общему числу сейвов за один плей-офф результаты Кена Драйдена (648 в сезоне-1970/1971), Роберто Луонго (650 в сезоне-2010/2011), Миикки Кипрусоффа (659 в сезоне-2003/2004) и Жана-Себастьяна Жигера (659 в сезоне-2002/2003). Россиянин занимает единоличную 13-ю строчку.