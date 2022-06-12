Кожевников — о финале между «Тампой» и «Колорадо»: будет обалденная серия

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выходе клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги. В решающих матчах плей-офф за Кубок Стэнли «молнии» встретятся с «Колорадо Эвеланш», который обыграл в четырёх матчах «Эдмонтон Ойлерз».



«Думаю, будет достойный финал, обалденная серия! «Колорадо» тоже сильнейшая команда. Тем будет интереснее. Если бы в финал вышли «Рейнджерс», «Колорадо» взял бы Кубок, а здесь будет настоящая борьба. «Тампа» не первый раз проигрывала в серии. Там мощь, собираются люди. Опыт большой. Что говорить! За счёт этого и берут. Плюс тренер находит нужные слова», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.