Кожевников — о финале между «Тампой» и «Колорадо»: будет обалденная серия
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выходе клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги. В решающих матчах плей-офф за Кубок Стэнли «молнии» встретятся с «Колорадо Эвеланш», который обыграл в четырёх матчах «Эдмонтон Ойлерз».
«Думаю, будет достойный финал, обалденная серия! «Колорадо» тоже сильнейшая команда. Тем будет интереснее. Если бы в финал вышли «Рейнджерс», «Колорадо» взял бы Кубок, а здесь будет настоящая борьба. «Тампа» не первый раз проигрывала в серии. Там мощь, собираются люди. Опыт большой. Что говорить! За счёт этого и берут. Плюс тренер находит нужные слова», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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- 12 июня 2022
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