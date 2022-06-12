«Хей, мы ещё вернёмся». Форвард «Рейнджерс» поддержал Шестёркина после вылета из плей-офф
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер поддержал российского голкипера команды Игоря Шестёркина после вылета из плей-офф в шестой встрече финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Сет Ротман в «Твиттере».
Как отмечает североамериканский обозреватель, Крайдер после каждого матча приветствует игроков, покидающих лёд. Форвард «синерубашечников» и в этот раз провожал каждого партнёра.
«Хей, мы ещё вернёмся», — сказал Крайдер Шестёркину.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
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