В московском «Динамо» объяснили подписание экс-вратаря «Эдмонтона» Коновалова

Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с российским вратарём Ильёй Коноваловым.

«Он ближайшие два сезона проведёт в составе московского «Динамо». Несмотря на возраст Ильи, он уже успел достаточно хорошо себя проявить в КХЛ и показал высокий уровень игры на международном уровне, выступая за сборную России. Мы рады, что после своей поездки в Северную Америку он возвращается именно в «Динамо». Уверен, что он сможет в нашем клубе выйти на свой новый и максимально высокий уровень. Тренерский штаб рассчитывает на Илью. Верим, что у него всё получится. Добро пожаловать!» — приводит слова Сопина официальный телеграм-канал москвичей.

Напомним, ранее «Динамо» объявило о подписании контракта с российским голкипером Ильёй Коноваловым.