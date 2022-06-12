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В московском «Динамо» объяснили подписание экс-вратаря «Эдмонтона» Коновалова

В московском «Динамо» объяснили подписание экс-вратаря «Эдмонтона» Коновалова
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Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с российским вратарём Ильёй Коноваловым.

«Он ближайшие два сезона проведёт в составе московского «Динамо». Несмотря на возраст Ильи, он уже успел достаточно хорошо себя проявить в КХЛ и показал высокий уровень игры на международном уровне, выступая за сборную России. Мы рады, что после своей поездки в Северную Америку он возвращается именно в «Динамо». Уверен, что он сможет в нашем клубе выйти на свой новый и максимально высокий уровень. Тренерский штаб рассчитывает на Илью. Верим, что у него всё получится. Добро пожаловать!» — приводит слова Сопина официальный телеграм-канал москвичей.

Напомним, ранее «Динамо» объявило о подписании контракта с российским голкипером Ильёй Коноваловым.

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