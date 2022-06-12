Бардаков — о чемпионате ФХР 3х3: Ротенберг сегодня под шайбу сел, даже неловко стало

Нападающий СКА Захар Бардаков рассказал о выступлении за сборную Санкт-Петербурга на чемпионате ФХР по хоккею в формате 3х3.
«Для меня это первый турнир 3х3, я первый раз заявился. Я приехал сюда не выиграть, а начать свой тренировочный процесс, влиться в режим, а дальше у меня уже пойдут серьёзные тренировки.
Это игра накоротке, она всегда полезна, здесь мало пространства. 3х3 — формат, приближённый к хоккею реальному. Формат подразумевает игры с утра до вечера? Здесь могут быть сложности, ведь мы каждый раз снимаем форму, но мы спортсмены, наше дело — играть в хоккей, поэтому привыкнем, и, думаю, уже завтра будут другие результаты.
Задачи команды из Санкт-Петербурга? Конечно, нам бы хотелось выиграть, у нас капитан этого хочет, мы работаем над этим. Чувствую ответственность из-за игры в команде с Ротенбергом? Я так не скажу, мы все выходим на лёд в качестве игроков, мы в одной лодке, это то же самое, что выйти с Антоном Бурдасовым или Никитой Гусевым, поэтому нет. Мы сами производим смены, Роман Борисович сегодня даже под шайбу сел, как-то даже неловко стало», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 июня 2022
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