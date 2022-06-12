Кучеров — третий российский игрок в истории плей-офф НХЛ, отдавший 100 голевых передач

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2022 со счётом 2:1 и вышла в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей и набрал 150-е очко в плей-офф НХЛ за карьеру. Также на счету 28-летнего россиянина 100 голевых передач в Кубке Стэнли. Он стал третьим российским игроком, который сумел достичь подобной отметки. Ранее это удавалось лишь Сергею Фёдорову (124 передачи) и Евгению Малкину (113).



В финале Кубка Стэнли — 2022 «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Первый матч решающей серии состоится в четверг, 16 июня, в Денвере на стадионе «Болл-Арена». Начало — в 3:00 мск.