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Защитник «Вашингтона» Орлов высказался о третьем кряду выходе «Тампы» в финал Кубка Стэнли

Защитник «Вашингтона» Орлов высказался о третьем кряду выходе «Тампы» в финал Кубка Стэнли
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал третий подряд выход «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли.

«Жалко, что мы рано вылетели. В финале НХЛ ни за кого не буду болеть. Главное, что есть русские ребята, приятно их видеть. Конечно, хотелось, чтобы мы там находились. «Тампа» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли? На самом деле, это огромное достижение дня их команды. Это очень тяжело, если брать всю конкуренцию в лиге.

Это длинный сезон, усталость, короткое лето, а они в финале. Это дорогого стоит. Это отличная работа менеджмента, пример для менеджеров и лиги, как команда должна работать. У них два кубка подряд, могут выиграть третий», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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