Орлов — о финале Кубка Стэнли: «Эвеланш» сильны в атаке, но непонятна вратарская ситуация
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли — 2022 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«У «Колорадо» очень сильная команда. Они очень сильный в атаке, но там непонятная ситуация с вратарями. Кемпер травмирован, неизвестно, как сыграет Францоуз. Тем более «Тампа» очень хорошо играет в атаке. Если у них вернётся Пойнт, это тоже будет очень хорошо для них, он сильный игрок», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Первый матч решающей серии Кубка Стэнли — 2022 между «Колорадо» и «Тампой» состоится в четверг, 16 июня, в Денвере на стадионе «Болл-Арена». Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.
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- 12 июня 2022
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