Стала известна зарплата Кравцова по новому контракту с «Рейнджерс»

Российский нападающий Виталий Кравцов подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».



Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, по соглашению форвард заработает $ 875 тыс. Контракт носит односторонний характер.



В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате он провёл 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «+4». В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов при общей полезности «-3».



Ранее форвард провёл 20 матчей за «синерубашечников» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги – 2021/2022, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6». В октябре 2021 года Кравцов был отдан в аренду в Челябинск после отказа отправиться в фарм-клуб АХЛ.