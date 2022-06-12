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«За этим видом есть будущее». Буре — о хоккее в формате 3х3

«За этим видом есть будущее». Буре — о хоккее в формате 3х3
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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре поделился мнением о чемпионате ФХР в формате 3х3.

«Это очень интересная игра, думаю, что будет много голов. Очень интенсивный хоккей. За этим видом есть будущее. Думаю, что скоро он станет олимпийским видом спорта», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф положительно оценивал идею включения хоккея 3х3 в олимпийскую программу. Напомним, с 1924 года турнир по хоккею с шайбой стали разыгрывать в программе зимних Олимпиад. Турнир по хоккею с шайбой среди женских команд включён в олимпийскую программу с зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано.

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