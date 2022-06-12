«За этим видом есть будущее». Буре — о хоккее в формате 3х3
Поделиться
Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре поделился мнением о чемпионате ФХР в формате 3х3.
«Это очень интересная игра, думаю, что будет много голов. Очень интенсивный хоккей. За этим видом есть будущее. Думаю, что скоро он станет олимпийским видом спорта», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф положительно оценивал идею включения хоккея 3х3 в олимпийскую программу. Напомним, с 1924 года турнир по хоккею с шайбой стали разыгрывать в программе зимних Олимпиад. Турнир по хоккею с шайбой среди женских команд включён в олимпийскую программу с зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
18:39
-
18:33
-
18:17
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:32
-
17:09
-
16:43
-
16:25
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
Партнерский контент