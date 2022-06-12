Тренер «Тампы»: я буду первым в очереди, кто скажет, что Василевский скрывал недостатки
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Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского.
«Вратари скрывают недостатки команды, и я буду первым, кто встанет в очередь, поднимет руку и скажет, что Васи сделал это для нас. Когда твоя игра рушится, нужен кто-то, кто будет спасать тебя и удержит в игре. Посмотрите на четвёртую встречу серии с «Флоридой», нас разделали в том матче», — приводит слова Купера The Athletic.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
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