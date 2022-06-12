Роман Ротенберг анонсировал создание в России лиги для хоккея 3х3

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о создании в России лиги 3х3.
«В России уже проводились подобные турниры. Это как развитие хоккея. Идти в массы, популяризировать хоккей. Очень интенсивная игра, много голевых моментов, интенсивно и динамично. Мы очень серьёзно подготовились. Всё на самом высоком уровне.
Здесь ни одна команда не играет в откат, в хоккее 3х3 это невозможно. Мы выходим за рамки хоккейного сообщества и хотим быть популярны. Хотим, чтобы вся страна следила за хоккеем, чтобы о нём говорили. Я на 100% уверен, что нашим мальчишкам будет больше нравиться этот турнир, чем хайлайты НХЛ. Впереди ещё много работы, мы будем всё это развивать. В течение месяца мы поставим сроки запуска полноценной лиги 3х3. В формате будет играться круглосуточно. Многим ребятам мы дадим возможность играть в хоккей. Тем, кто уже закончил или имеет другую профессию. Средства, вырученные от этих турниров, пойдут на строительство катков, детских школ, на экипировку детям», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 июня 2022
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