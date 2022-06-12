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Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли он сыграть в КХЛ за СКА

Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли он сыграть в КХЛ за СКА
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Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли он выйти на лёд в качестве игрока за санкт-петербургский клуб в рамках Континентальной хоккейной лиги.

«Готов ли я подписать контракт со СКА на один матч, как в своё время Вячеслав Фетисов с ЦСКА? Я уверен, что мои игроки намного сильнее меня. Мы не стремимся к каким-то показательным рекордам», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 41-летний наставник возглавляет СКА с января 2022 года. Под его руководством армейцы дошли до финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022, где уступили московскому ЦСКА в серии со счётом 3-4.

Вячеслав Фетисов в возрасте 51 года сыграл за ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА в январе 2009 года.

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