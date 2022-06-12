Р. Ротенберг: в 2030 году хоккей 3х3 планируется на Олимпиаде, поэтому мы уже готовимся

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал проходящий чемпионат Федерации хоккея России по хоккею в формате 3х3.



«Мы играем приближённо к тому, как играют на чемпионате мира, как в КХЛ играют 3 на 3. Есть офсайд, площадка 20 на 50, а в принципе играют на ещё меньшей площадке. Планируется, что в 2030 году хоккей 3х3 будет олимпийским видом спорта, поэтому мы уже готовимся.



Мы развиваем это направление, чтобы, дай бог, в будущем выиграть олимпийское золото. Это стратегия и очень серьёзный подход. Мы здесь хотим стать пионерами и локомотивом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф положительно оценил вероятность появления хоккея 3х3 на Олимпиаде-2030.