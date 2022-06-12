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Р. Ротенберг: в 2030 году хоккей 3х3 планируется на Олимпиаде, поэтому мы уже готовимся

Р. Ротенберг: в 2030 году хоккей 3х3 планируется на Олимпиаде, поэтому мы уже готовимся
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Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал проходящий чемпионат Федерации хоккея России по хоккею в формате 3х3.

«Мы играем приближённо к тому, как играют на чемпионате мира, как в КХЛ играют 3 на 3. Есть офсайд, площадка 20 на 50, а в принципе играют на ещё меньшей площадке. Планируется, что в 2030 году хоккей 3х3 будет олимпийским видом спорта, поэтому мы уже готовимся.

Мы развиваем это направление, чтобы, дай бог, в будущем выиграть олимпийское золото. Это стратегия и очень серьёзный подход. Мы здесь хотим стать пионерами и локомотивом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф положительно оценил вероятность появления хоккея 3х3 на Олимпиаде-2030.

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