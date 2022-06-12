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Р. Ротенберг — о целях лиги 3х3: надо, чтобы дети не сидели в айпадах, а смотрели хоккей

Р. Ротенберг — о целях лиги 3х3: надо, чтобы дети не сидели в айпадах, а смотрели хоккей
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал привлекательность новой хоккейной лиги, которая будет проводиться в формате 3х3.

«Что касается зрителей, то здесь много всегда вариантов. Нынешняя площадка идеально подходит под формат. Основная наша задача – это диджитал-аудитория. Надо, чтобы наши дети не сидели в айпадах и программах, а смотрели хоккей. Понятно, что всегда можно искать разные идеальные варианты. В следующий раз мы сделаем так, чтобы были зрители. Сейчас для нас важно наглядно показать наш продукт. Поэтому основной акцент сделан на картинку», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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