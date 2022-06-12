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Отец Василевского: противостояние между Андреем и Шестёркиным было в интеллекте

Отец Василевского: противостояние между Андреем и Шестёркиным было в интеллекте
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Андрей Василевский-старший, отец голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал итоги серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2).

«Мало того что они два кубка подряд взяли, они ещё идут за третьим. Что касается игры Андрея в этой встрече, то противостояние с вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным было в интеллекте. Между ними всего год разницы, Шестёркин более голодный, он это доказал, он молодец, но Андрей не дал себя обыграть.

Всё-таки атака «Тампы» была сильнее, чем у «Рейнджерс», по именам и фамилиям. Вратари были одинаковые, защита у «Рейнджерс» посильнее была чуть-чуть, но атака у «Лайтнинг» просто преобладала. «Тампа» умеет выжимать победу из последних возможностей, которые можно использовать», – цитирует Василевского-старшего ТАСС.

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