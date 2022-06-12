Мильштейн: Кравцов сам принял решение возвращаться за океан и именно в «Рейнджерс»

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего Виталия Кравцова, прокомментировал подписание форвардом контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«После того как Кравцова отдали в аренду в «Трактор», генеральный менеджер «Рейнджерс» постоянно вёл диалог с Виталием. Они много о чём говорили, и появилось понимание, что в команде хотят от хоккеиста. После окончания сезона в КХЛ у него также было несколько разговоров с клубом. Будучи в отпуске, буквально на прошлой неделе, он мне позвонил и сказал, что решил возвращаться за океан и именно в «Рейнджерс».
Так что решение Кравцов принял сам, а нашему агентству оставалось только сделать так, чтобы клуб дал ему односторонний контракт. То, что соглашение носит односторонний характер, было важно для Виталия. Теперь он будет готовиться к следующему сезону. Ждём Кравцова в «Рейнджерс», – цитирует Мильштейна «РБ Спорт».
- 12 июня 2022
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