Мильштейн: Кравцов сам принял решение возвращаться за океан и именно в «Рейнджерс»

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего Виталия Кравцова, прокомментировал подписание форвардом контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».



«После того как Кравцова отдали в аренду в «Трактор», генеральный менеджер «Рейнджерс» постоянно вёл диалог с Виталием. Они много о чём говорили, и появилось понимание, что в команде хотят от хоккеиста. После окончания сезона в КХЛ у него также было несколько разговоров с клубом. Будучи в отпуске, буквально на прошлой неделе, он мне позвонил и сказал, что решил возвращаться за океан и именно в «Рейнджерс».



Так что решение Кравцов принял сам, а нашему агентству оставалось только сделать так, чтобы клуб дал ему односторонний контракт. То, что соглашение носит односторонний характер, было важно для Виталия. Теперь он будет готовиться к следующему сезону. Ждём Кравцова в «Рейнджерс», – цитирует Мильштейна «РБ Спорт».

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