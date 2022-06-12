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Впервые с 2001 года в финале Кубка Стэнли сыграют два претендента на «Норрис Трофи»

Впервые с 2001 года в финале Кубка Стэнли сыграют два претендента на «Норрис Трофи»
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Финалисты на награду «Норрис Трофи» впервые с 2001 года сыграют в финальной серии Кубка Стэнли друг против друга.

В составе «Колорадо Эвеланш» выступает 23-летний защитник Кейл Макар, за «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 31-летний швед Виктор Хедман.

Как сообщает журналист Грег Вышински, в прошлый раз финалисты на «Норрис Трофи» встречались 21 год назад. В финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз» сыграли два претендента — Рэй Бурк и Скотт Стивенс.

Напомним, «Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.

Первый матч серии между «Колорадо» и «Тампой» состоится в четверг, 16 июня, в Денвере. Начало — в 3:00 мск.

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