Впервые с 2001 года в финале Кубка Стэнли сыграют два претендента на «Норрис Трофи»

Финалисты на награду «Норрис Трофи» впервые с 2001 года сыграют в финальной серии Кубка Стэнли друг против друга.



В составе «Колорадо Эвеланш» выступает 23-летний защитник Кейл Макар, за «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 31-летний швед Виктор Хедман.



Как сообщает журналист Грег Вышински, в прошлый раз финалисты на «Норрис Трофи» встречались 21 год назад. В финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз» сыграли два претендента — Рэй Бурк и Скотт Стивенс.



Напомним, «Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.



Первый матч серии между «Колорадо» и «Тампой» состоится в четверг, 16 июня, в Денвере. Начало — в 3:00 мск.