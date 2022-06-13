Хенрик Лундквист обратился к «Рейнджерс» после вылета команды с плей-офф НХЛ

Бывший голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист обратился к команде после вылета из плей-офф НХЛ.

«Какой сезон, «Рейнджерс». Через взлёты и падения они всегда находили выход. Это было впечатляюще. Этого было недостаточно для главного приза, но мы поздравляем всю команду, персонал и руководство с замечательным годом», — написал Лундквист в своём «твиттере».

Напомним, за выход в финал Кубка Стэнли «Рейнджерс» проиграли в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Соперником «Тампы» в финале будет «Колорадо Эвеланш», который победил в финальной серии Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх матчах (4-0). Отметим, «Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В прошлом году она завоевала титул, обыграв в финале «Монреаль Канадиенс».