Хенрик Лундквист обратился к «Рейнджерс» после вылета команды с плей-офф НХЛ
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Бывший голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист обратился к команде после вылета из плей-офф НХЛ.
«Какой сезон, «Рейнджерс». Через взлёты и падения они всегда находили выход. Это было впечатляюще. Этого было недостаточно для главного приза, но мы поздравляем всю команду, персонал и руководство с замечательным годом», — написал Лундквист в своём «твиттере».
Напомним, за выход в финал Кубка Стэнли «Рейнджерс» проиграли в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Соперником «Тампы» в финале будет «Колорадо Эвеланш», который победил в финальной серии Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх матчах (4-0). Отметим, «Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В прошлом году она завоевала титул, обыграв в финале «Монреаль Канадиенс».
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