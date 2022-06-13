Главный тренер «Тампы» — о Никите Кучерове: он уникальный, особый талант

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре российского нападающего Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ.

«Он потрясающий игрок. У него уже есть две победы в Кубке Стэнли. Я думаю, что в каждой команде, которая заходит так далеко, есть особые игроки и у нас это Кучеров. Он уникальный, особый талант. В каждой команде есть игрок или, может быть, два, которые могут решить игру и он один из них для нас Кучеров», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Соперником «Тампы» в финале будет «Колорадо Эвеланш», который обыграл в финальной серии Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх матчах (4-0). Отметим, «Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли третий год подряд.