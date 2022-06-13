Беднар: у «Тампы» есть хорошо голкипер, эта команда может доставить неприятности
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался по поводу грядущего финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Это, действительно, большая мечта. Команда, которая хорошо защищается, может легко доставить неприятности, а также имеет достойного голкипера. Я имею ввиду, что они снова вышли в финал не просто так», — приводит слова Беднара Colorado Hockey Now.
Напомним, «Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. «Колорадо», в свою очередь, в финальной серии Западной конференции обыграл канадский «Эдмонтон Ойлерз», который сыграл в финале впервые за 16 лет.
Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.
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