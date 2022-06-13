Пойнт, скорее всего, пропустит первый матч финальной серии Кубка Стэнли

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер не уверен, что форвард Брейден Пойнт сыграет в первом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», сообщает журналист Джо Смит в «Твиттере». Однако, по словам тренера, чрезвычайно вероятно, что игрок выйдет на лёд по ходу серии.
Напомним, Пойнт долгое время работает с командой, но в заявку на матчи финальной серии Восточной конференции до сих пор не попадал. Он провёл всю семиматчевую серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), а затем пропустил все встречи с «Флоридой Пантерз» (4-0) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2). В нынешнем плей-офф на счету Брейдена две заброшенные шайбы и две результативные передачи.
Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.
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