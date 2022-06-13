Yahoo! Sports: когда Амиров здоров, он — один из самых перспективных игроков «Торонто»

Журналист Yahoo! Sports Ян Кэннеди поделился мнением о российском нападающем Родионе Амирове, который задрафтован клубом «Торонто Мэйпл Лифс» и сейчас проходит лечение от опухоли.



«Когда Родион Амиров здоров, он, несомненно, является одним из самых перспективных игроков «Торонто». Но то, как он оправится от опухоли головного мозга, определит, останется ли хоккей частью его будущего или здоровье будет иметь приоритет.



Он хороший хоккеист. При владении шайбой Амирову достаточно нескольких шагов, чтобы обыграть соперника. Однако пока он сосредоточен на выздоровлении, «Торонто» будет оказывать поддержку и терпеливо ждать. А остальной хоккейный мир будет приветствовать полное выздоровление», – написал Кэннеди.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 20-летний хоккеист выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс».



Сезон-2021/2022 Родион начал в составе уфимского клуба в КХЛ, но выбыл из-за травмы. В процессе выздоровления у него развились некоторые новые, не связанные с ней симптомы, которые потребовали продолжающихся обширных исследований в течение последних нескольких месяцев.