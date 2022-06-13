Труба: Шестёркин был лучшим и самым важным игроком «Рейнджерс» в сезоне

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал игру российского вратаря Игоря Шестёркина в текущем сезоне.



«Отличный вратарь, отличный сезон. Его цифры, всё остальное говорят сами за себя. Он был лучшим игроком в нашей команде и самым важным игроком «Рейнджерс». Я не думаю, что кто-то будет оспаривать это в раздевалке или за её пределами. Он особенный вратарь», – цитирует Трубу New York Post.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Вратарь «рейнджеров» за весь плей-офф совершил 669 сейвов. Благодаря этому Шестёркин смог превзойти достижение голкипера «Тампы» Андрея Василевского, которое россиянин установил в победном розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2020/2021.



Кроме того, Шестёркин обошёл по общему числу сейвов за один плей-офф результаты Кена Драйдена (648 в сезоне-1970/1971), Роберто Луонго (650 в сезоне-2010/2011), Миикки Кипрусоффа (659 в сезоне-2003/2004) и Жана-Себастьяна Жигера (659 в сезоне-2002/2003). Россиянин занимает единоличную 13-ю строчку.