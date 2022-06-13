Труба: Шестёркин был лучшим и самым важным игроком «Рейнджерс» в сезоне

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал игру российского вратаря Игоря Шестёркина в текущем сезоне.
«Отличный вратарь, отличный сезон. Его цифры, всё остальное говорят сами за себя. Он был лучшим игроком в нашей команде и самым важным игроком «Рейнджерс». Я не думаю, что кто-то будет оспаривать это в раздевалке или за её пределами. Он особенный вратарь», – цитирует Трубу New York Post.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Вратарь «рейнджеров» за весь плей-офф совершил 669 сейвов. Благодаря этому Шестёркин смог превзойти достижение голкипера «Тампы» Андрея Василевского, которое россиянин установил в победном розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2020/2021.
Кроме того, Шестёркин обошёл по общему числу сейвов за один плей-офф результаты Кена Драйдена (648 в сезоне-1970/1971), Роберто Луонго (650 в сезоне-2010/2011), Миикки Кипрусоффа (659 в сезоне-2003/2004) и Жана-Себастьяна Жигера (659 в сезоне-2002/2003). Россиянин занимает единоличную 13-ю строчку.
- 13 июня 2022
-
13:40
-
13:28
-
12:55
-
12:36
-
12:17
-
12:01
-
11:42
-
11:16
-
11:03
-
09:41
-
09:10
-
08:37
-
04:37
-
04:10
-
03:25
-
01:58
- 12 июня 2022
-
22:41
-
21:52
-
21:22
-
20:35
-
20:20
-
20:14
-
19:54
-
19:44
-
19:37
-
19:13
-
18:39
-
18:33
-
18:17
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:32
-
17:09
-
16:43