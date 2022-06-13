Тревор Мёрфи продлил контракт с «Сибирью»
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Защитник Тревор Мёрфи продлил контракт с новосибирской «Сибирью», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2022/2023.
В минувшем сезоне Мёрфи стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников «Сибири».
По итогам чемпионата он провёл 26 игр в регулярке и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 19 результативных передач. Часть сезона игрок пропустил из-за травмы.
В сезоне-2021/2022 «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на шестом месте в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву».
Отметим, прошедший сезон стал для Мёрфи первым в составе новосибирского клуба. Ранее в КХЛ он играл за «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар».
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