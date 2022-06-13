Ландеског: приятно играть и знать, что ты играешь в одной из двух финальных команд
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался на тему финала Кубка Стэнли, где его команда сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Мы ничего не используем в качестве оправдания. Собираемся усердно тренироваться, отдыхать и быть готовыми к работе. Это просто команда, которая у нас есть. Мы готовы к тому, что нам нужно делать, чтобы пройти этот долгий путь.
Приятно играть и знать, что ты играешь в одной из двух финальных команд. Но самый сложный раунд ещё впереди. И это захватывающий вызов. Будет весело посмотреть, на что мы способны как команда. Думаю, что за последние шесть недель мы показали действительно хороший хоккей, и мы хотим, чтобы это продолжалось», – цитирует Ландескога ESPN.
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