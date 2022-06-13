Прайс: до конца лета предприму все необходимые шаги, чтобы снова вернуться на лёд

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс рассказал о желании вернуться на лёд в следующем сезоне.



«На самом деле у меня нет никаких новых новостей. Скажу вам, что этим летом мне сделали инъекцию, так что я просто начну готовиться к тому, чтобы начать восстановление и подготовку к следующему сезону. Собираюсь начать готовиться к играм. Не думаю, что у меня пока есть представление о том, как это будет выглядеть. До конца лета я предприму все необходимые шаги, чтобы снова вернуться на лёд.

Я бы хотел сообщить вам новости и хотел бы, чтобы они у меня были, но у меня их нет. Так что я просто буду продолжать делать всё возможное, чтобы играть в следующем году. Это почти всё, что могу сказать. Мне очень жаль, я и сам бы хотел знать больше. Буду продолжать двигаться вперёд», – цитирует Прайса Sportsnet.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ 34-летний Прайс принял участие в пяти матчах, отразив 87,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,63.