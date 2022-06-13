Протас рассказал, с чего началось его общение с Овечкиным

Белорусский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал о дебютном сезоне в НХЛ.

«Помню ли, как впервые зашёл в раздевалку «Кэпиталз»? Это было сразу после драфта, во время главного кэмпа. Конечно, для меня это был «вау-эффект» – видеть этих людей по телевизору, а теперь быть с ними в одной раздевалке как с партнёрами по команде. Сразу не мог поверить своим глазам, но потом, со временем, понял: вокруг простые ребята, подойдут, поздороваются, никакого гонора ни у кого нет. Все спокойно с тобой на равных общаются, все хорошие люди. Потом к этому привык, но не всегда осознавал.



С чего началась коммуникация с Овечкиным? Я с ним давно хотел познакомиться, но никак не получалось подойти. Когда случилось, сказал, что вот, меня задрафтовали. Он ответил: «Да, видел, поздравляю». Позже я поздравил его с днём рождения.



Во время первого кэмпа мы были в разных группах, не было возможности с ним много разговаривать. А уже перед следующим сначала пересеклись, когда летели из Москвы в Вашингтон. А дальше на каждой тренировке виделись. Когда меня ещё с одним парнем спустили в АХЛ, он набрал, сказал: «Не переживайте, работайте, всё будет хорошо», – цитирует Протаса официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.