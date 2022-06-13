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The Score: Василевский — главный претендент на «Конн Смайт Трофи», Кучеров — четвёртый

The Score: Василевский — главный претендент на «Конн Смайт Трофи», Кучеров — четвёртый
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский является главным фаворитом на получение награды «Конн Смайт Трофи» по итогам розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022 по версии The Score.

Напомним, «Конн Смайт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Вторую строчку по версии The Score занимает защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, замыкает тройку форвард «лавин» Натан Маккиннон. Также в пятёрку главных претендентов входят российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

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