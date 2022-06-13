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Фетисов рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Стэнли

Фетисов рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Стэнли
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящей финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

«Колорадо» – сильная команда, без слабых мест. Наши ребята в «Тампе» уже имеют опыт, два кубка подряд. Они нацелены на то, чтобы повторить этот успех. Нереальное достижение выиграть Кубок Стэнли три раза подряд, это должно быть их главной мотивацией.

Трудно сказать, как скажется длинное ожидание соперника для «Колорадо». У меня был опыт, где мы ждали соперника, который был измотан после длинной серии. В итоге они нас вынесли в четырёх играх на эмоциях. В финале болеем за «Тампу», они мои фавориты», – цитирует Фетисова «РБК-Спорт».

Напомним, первый матч серии между «Тампой» и «Колорадо» пройдёт в четверг, 16 июня, начало — в 3:00 мск.

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