Латвийский журналист: ЧМ нужно проводить реже, тогда он избавится от второсортного статуса

Журналист латвийского издания Apollo.lv Матисс Клейнберг прокомментировал решение отдать чемпионат мира по хоккею — 2023 Риге и Тампере. Напомним, турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.



«Всем понятно, что турнир нужно проводить реже. Например, раз в три года — тогда чемпионат мира по хоккею избавится от ярлыка второсортного турнира. По мере роста престижа будет возрастать и мотивация звёзд из НХЛ, чтобы принять участие. Возможно, турнир стоит проводить летом, по окончании розыгрыша Кубка Стэнли.



Вы знаете, у кого из хоккеистов в мире больше всего золотых медалей чемпионатов мира? Ответ на этот вопрос могут дать только самые горячие фанаты. Это Владислав Третьяк, у которого 10 золотых медалей. Это говорит о том, что выигранные чемпионаты мира — далеко не самое большое достижение в карьерах игроков. Чемпионату мира по хоккею не хватает уникальности. Команды, которые выходят в плей-офф, гарантированно известны год от года. В восьмёрке лучших — одни и те же сборные.



Необходимость переноса чемпионата мира, который должен был проходить в Санкт-Петербурге, была удачей, которой не воспользовались. Это был шанс для ИИХФ перейти на проведение чемпионата мира по хоккею раз в два года, рассмотреть новый формат турнира. Но вместо этого они выбрали две новые страны, поэтому в следующем сезоне нас снова ждёт чемпионат мира, где всё ясно ещё до его начала», — заявил Клейнберг.