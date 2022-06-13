Сорокин: Шестёркин может рассчитывать на MVP. Он сделал больше, чем Макдэвид и Мэттьюс

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин поделился мнением о российском вратаре «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоре Шестёркине.



«Игорь Шестёркин дошёл до финала конференции. Прошлым летом он признался, что будет сильно менять подготовку? Не думаю, что он уж сильно поменял свою подготовку. Больше работал над нюансами, которые у него не получались, но при этом сильные стороны Шестёркина никуда не делись. Посмотрите на его игру клюшкой. Некоторые защитники не могут отдать такие передачи.



Но больше всего удивляет, что наш вратарь очень стабилен. Как он начал с первого матча, так у него всё и шло до конца сезона. А это очень сложно, особенно когда с первого месяца говорят о том, что ты являешься кандидатом на «Везину». Надо остальные пять месяцев и плей-офф выступать на высоком уровне.



Как он красиво падать стал? Да, я тоже удивился. Но, знаете, если это приносит пользу, то почему бы не применить хитрость? Это же всё идёт в плей-офф, важен каждый момент. Шестёркин применяет такие методы. Мне кажется, что это нормально, правда, отмечу, что в НХЛ реально с голкиперами довольно жёстко играют.



Главный тренер «Рейнджерс» говорит, что Игоря бьют по икрам? Наверное. Но и сам Шестёркин не отстаёт, если присмотреться. От него сильно достаётся тем, кто стоит на «пятачке».



Шестёркин обязан получить приз лучшего вратаря сезона? Это без сомнения. Я думаю, что он всерьёз может рассчитывать и на приз самого ценного игрока. У него в конкурентах Макдэвид и Мэттьюс, но очевидно, что Игорь сделал для удачного сезона «Рейнджерс» гораздо больше», – цитирует Сорокина «Спорт-экспресс».