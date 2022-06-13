Голдобин: у «Тампы» идеально собрана команда, но третий подряд Кубок — это будет чудо

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин поделился мнением о предстоящем финале Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».



«За кого буду болеть в финале Кубка Стэнли? У меня нет близких друзей среди тех, кто играет, поэтому просто за хороший хоккей. Если «Тампа» выиграет третий подряд Кубок, конечно, это будет чудо. Но Ничушкин ещё ни разу не выигрывал трофей, его «Колорадо» заслуживает победы.



Чем объяснить феномен «Тампы»? У них идеально собрана команда и защита, и я считаю, что у них, само собой, самый лучший вратарь в мире, и нападение в любой момент может решить исход матча. Поэтому так всё и складывается», — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.