Галлан: у «Рейнджерс» будет хорошее окно для побед, если все продолжат развиваться

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал итоги выступления клуба в плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Рейнджеры» уступили в финале Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).
«Я был разочарован после шестого матча, но не игрой, которую мы показали в плей-офф. Мы боролись до конца, это поможет нам в будущем. У нас есть молодые хоккеисты, которые становятся старше. У нас будет хорошее окно, если все продолжат развиваться и хорошо играть. Мне нравится то, как выстроена наша команда, то, что я вижу, очень доволен этим.
Первый год в Нью-Йорке? Если честно, я был немного испуган (смеётся). Но мне понравилось. Было здорово. Мне нравились матчи в «Мэдисон Сквер Гарден». С нетерпением жду следующего года», — цитирует Галлана пресс-служба «синерубашечников».
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