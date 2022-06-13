Труба: сказал Коппу, что лучше бы мы ещё не сыграли наш последний совместный матч

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал вероятный уход из команды нападающего Эндрю Коппа, с которым американский игрок обороны дружит с самого детства.
«Только что встретил Эндрю в коридоре и сказал ему, что лучше бы мы ещё не сыграли наш последний совместный матч. Могу ли я удержать его в команде? Я с ним поговорю», — сказал Труба на пресс-конференции.
27-летний Копп пополнил состав «Рейнджерс» в дедлайн и на протяжении большей части оставшегося времени сезона выходил на лёд во второй тройке с Райаном Строумом и Артемием Панариным.
В 16 матчах регулярного чемпионата в составе «синерубашечников» Копп забросил восемь шайб и сделал 10 результативных передач. В 20 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) результативных действий. Этим летом Копп выходит на рынок неограниченно свободных агентов.
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