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Строум: весь плей-офф боролся с травмой, а силовой приём от Палата её только усугубил

Строум: весь плей-офф боролся с травмой, а силовой приём от Палата её только усугубил
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум рассказал о травме, с которой играл в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.

«На протяжении второй половины регулярного чемпионата меня беспокоила проблема, которая становилась всё хуже и хуже. В плей-офф всё стало совсем плохо. Это травма таза, и завтра станет ясно, нужна мне операция или нет. Силовой приём в исполнении Палата в третьем матче серии не стал причиной травмы, но он её усугубил. Возможный уход из «Рейнджерс» не стал причиной, по которой я вышел на шестой матч с «Тампой». Если бы не попробовал сыграть, чувствовал бы себя ещё хуже.

Моё будущее в команде? Честно говоря, это немного эмоциональный момент. Я очень люблю свою команду и надеюсь, что оно у меня есть. Мой приоритет — оставаться «рейнджером» и дальше. Моё сердце здесь», — сказал Строум на пресс-конференции.

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