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Инсайдер TSN: Кузьменко определится с новым клубом в НХЛ в течение 10 дней

Инсайдер TSN: Кузьменко определится с новым клубом в НХЛ в течение 10 дней
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Российский нападающий Андрей Кузьменко в скором времени может назвать клуб, за который будет выступать в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, 26-летний россиянин собирается принять решение в течение ближайших 10 дней. На этой неделе нападающий Кузьменко проведёт переговоры с двумя канадскими клубами – «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Также у российского форварда состоится разговор ещё с двумя американскими клубами.

30 апреля у хоккеиста закончился контракт с петербургским СКА, и он попрощался с болельщиками.

26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».

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