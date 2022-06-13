«Я играл как собачье дерьмо». Тафгай «Рейнджерс» — о выступлении в серии с «Тампой»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз отрицательно оценил свою игру в серии полуфинала Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).
«Попадать в запас – всегда отстой. Но я должен быть относиться к себе честно. Я играл как собачье дерьмо в четвёртом матче», – цитирует Ривза журналист Винс Меркольяно.
В четвёртой встрече серии 35-летний тафгай провёл на льду 8.54, не набрав результативных действий, при показателе полезности «-1». Также на счету Ривза четыре штрафных минуты. В пятом и шестом матче форвард оставался в запасе, не выходя на лёд.
Всего в плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022 Ривз провёл 18 матчей, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1».
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