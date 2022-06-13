Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я играл как собачье дерьмо». Тафгай «Рейнджерс» — о выступлении в серии с «Тампой»

«Я играл как собачье дерьмо». Тафгай «Рейнджерс» — о выступлении в серии с «Тампой»
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз отрицательно оценил свою игру в серии полуфинала Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

«Попадать в запас – всегда отстой. Но я должен быть относиться к себе честно. Я играл как собачье дерьмо в четвёртом матче», – цитирует Ривза журналист Винс Меркольяно.

В четвёртой встрече серии 35-летний тафгай провёл на льду 8.54, не набрав результативных действий, при показателе полезности «-1». Также на счету Ривза четыре штрафных минуты. В пятом и шестом матче форвард оставался в запасе, не выходя на лёд.

Всего в плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022 Ривз провёл 18 матчей, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022