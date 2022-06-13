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«Нэшвилл» подписал новый контракт с защитником, обменянным по ходу сезона из «Сиэтла»

«Нэшвилл» подписал новый контракт с защитником, обменянным по ходу сезона из «Сиэтла»
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«Нэшвилл Предаторз» подписал новый контракт с защитником Жереми Лозоном, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение заключено сроком на четыре года, кэпхит 25-летнего игрока составит $ 2 млн.

По ходу регулярного сезона Национальной хоккейной лиги — 2021/2022 Лозон был обменян из «Сиэтл Кракен». В составе «кракенов» защитник провёл в регулярке 53 матча, забросив одну шайбу и отдав пять голевых передач. За «Нэшвилл» канадец сыграл в 13 играх, забросив одну шайбу.

Ранее Лозон также выступал за «Бостон Брюинз». Он был выбран клубом на драфте НХЛ — 2015 во втором раунде под общим 52-м номером. Всего на его счету 142 встречи, в которых он набрал 18 (5+13) баллов при показателе полезности «+6».

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